В Санкт-Петербурге спустили на воду корвет «Проворный»

На судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге прошла церемония спуска на воду очередного носителя высокоточного ракетного оружия большой дальности — корвета проекта 20385 «Проворный», сообщили в Минобороны РФ.

Церемонией руководил главком ВМФ России Александр Моисеев.

«Проворный», как и первый корабль проекта — «Гремящий», предназначен для Тихоокеанского флота. После завершения испытаний корвет будет принят в состав ВМФ и отправится на Дальний Восток.

Корветы проекта 20385 являются модернизацией базового проекта 20380. Ее проработало центральное морское конструкторское бюро «Алмаз». По сравнению со своими предшественниками, корабли проекта 20385 обладают увеличенным водоизмещением и более мощным ракетным оружием.

Корвет «Гремящий», «первенец» проекта, уже выполняет боевые задачи на северо-востоке России.

Ранее сообщалось, что на Балтийском флоте стартовал летний период обучения.