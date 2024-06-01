На Балтийском флоте стартовал летний период обучения

Мероприятия, посвященные старту периода обучения на Балтийском флоте, состоялись в воинских частях и соединениях сегодня. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Уточняется, что в ходе мероприятий были подняты Андреевские флаги и флаги расцвечивания. Также военнослужащих поздравил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев, выступив в соединении ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы Балтийского флота на общем построении личного состава.

Отмечается, что посетителями мероприятия стали представители командования флота, администрации города Балтийска, ветераны флота и юнармейцы.

Добавляется, что в рамках митинга также было заявлено, что на флот продолжит поступать новая техника и вооружение, среди которых три надводных корабля и подводная лодка. Ряд из них уже проходят испытания в морских полигонах флота, прочие в скором времени сойдут со стапелей судостроительных предприятий. Также на флот поступят суда обеспечения и катеров разного назначения.

Поясняется, что летний период обучения на флоте будет проходить до 30 октября.