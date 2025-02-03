Число отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73
РИА Новости: количество отравившихся шаурмой в Кунгуре выросло до 73
Фото: [freepik.com]
В Кунгуре в Пермском крае количество отравившихся шаурмой выросло до 73 человек, среди них 25 детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого Министерства здравоохранения.
Отмечается, что из числа пострадавших 66 человек госпитализированы, в том числе 24 ребенка. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту инцидента, связанного с отравлением продукцией кафе Shaurma-kosmos, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг (ст. 238 УК РФ).
Как выяснили следователи, факты обращения в медицинские учреждения клиентов кафе, страдающих от отравления, не являются единичными. Изначально сообщалось о 14 пострадавших, включая двух детей. Позже появились данные, что в общепите отравились 32 человека, среди которых оказались 13 детей.
Накануне стало известно, что владельца кафе Shaurma-kosmos задержали. Правоохранительные органы расследуют его деятельность.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае госпитализировали детей из санатория с отравлением.