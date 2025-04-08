В США самолет выкатился за ВПП и упал в залив: есть пострадавшие

Небольшой пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рухнул в залив на юге Орегона в США. Об этом сообщил телеканал Oregon live. Инцидент произошел в процессе посадки в местном аэропорту.

Самолет оказался на дне залива на глубине примерно 30 м. На борту находились пять человек — четыре пассажира и пилот. Все они смогли выжить, однако получили травмы различной степени тяжести.

После инцидента все пять человек были доставлены в медицинское учреждение для обследования. Одного из пострадавших перевели для дальнейшего лечения в другой город, а двоих уже выписали из больницы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

На месте инцидента работают специалисты. Они устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия (ЧП).

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