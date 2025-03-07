В США задержали предполагаемого организатора теракта в «Крокусе»

Полиция США задержала предполагаемого организатора теракта в концерт-зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщило американское Министерство юстиции.

По информации ведомства, в результате совместной операции правоохранительных органов США был задержан уроженец Средней Азии Мохаммад Шарифулла, связанный с террористической группировкой «ИГИЛ»*.

Отмечается, что задержанный уже дал признательные показания в передаче инструкций по использованию оружия для напавших на людей в Красногорске. Среди них он узнал двух уже арестованных боевиков.

По информации Минюста США, Шарифулла имеет опыт участия в боевых действиях в Афганистане, где он воевал против американских солдат. В США ему предъявлены обвинения, включающие нападение на военнослужащих и участие в теракте в аэропорту Кабула в 2021 году.

После предъявления обвинений ему удалось скрыться в Пакистане, откуда он был экстрадирован в Соединенные Штаты.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее сообщил о завершении основных следственных действий по делу о теракте в «Крокусе».

Трагедия в Красногорске произошла 22 марта 2024 года. Вечером, около 20:00 мск, неизвестные ворвались в здание «Крокуса» и открыли огонь по посетителям. Позже террористы переместились в концертный зал, где должен был состояться концерт группы «Пикник». Там боевики продолжили стрелять по людям, после чего подожгли зал и покинули место преступления. Всего теракт унес жизни 145 человек, в том числе 6 детей. Более 500 человек получили травмы и ранения.

В результате оперативных действий правоохранительных органов и ФСБ предполагаемых стрелков удалось задержать в Брянской области на границе с Украиной.

24 марта 2024 года уроженцы Таджикистана Мухаммадсобир Файзов**, Шамсидин Фаридуни**, Далерджон Мирзоев** и Саидакрами Рачабализода** предстали перед Басманным районным судом города Москвы для рассмотрения вопроса об избрании им меры пресечения.

Ранее российский певец и бизнесмен Эмин Агаларов назвал несправедливыми обвинения после теракта в «Крокус Сити Холле» в адрес своей семьи.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

**Росфинмониторингом признаны экстремистами и террористами.