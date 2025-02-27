Эмин Агаларов назвал несправедливыми обвинения после теракта в «Крокус Сити Холле»

В адрес семьи Агаларовых посыпалось огромное количество обвинений и негативных комментариев после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, сообщил в интервью РИА Новости Эмин Агаларов, президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова.

Он считает их несправедливыми, отметив, что его семья восприняла эту трагедию как свою личную.

«К тебе пришли домой, расстреляли людей, сожгли твой дом. Об этом вспоминаешь с ужасом и огромной скорбью», — сказал Эмин Агаларов.

Собеседник агентства также отметил, что суд уже признал Crocus Group пострадавшей стороной.

Агаларов добавил, что компания помогала пострадавшим семьям. Так, была оказана финансовая поддержка около 300 семьям посредством фонда Муслима Магомаева, куда семья перечислила 100 млн руб., еще 40 млн руб. перечислили другие компании и частные лица.

Ранее сообщалось о том, что возле «Крокус Сити Холла» началось возведение памятника жертвам теракта.