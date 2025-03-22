У украинской армии подходят к концу запасы американских ракет ATACMS, которые были переданы администрацией Джо Байдена, и Вашингтон больше не сможет предоставить Киеву указанные системы. Об этом сообщает The National Interest.

Уточняется, что, хотя вслух это не говорят, но данных ракет у украинцев осталось ничтожно мало. В свою очередь Штаты испытывают серьезные проблемы с каналами поставок при производстве указанных систем, что также отражается на всем Североатлантическом альянсе, так как его ВПК серьезно отстает от российского. Так, западный ВПК никак не наладит достаточный выпуск основных военных систем для Незалежной.

Отмечается, что с учетом господства российской армии на поле боя американскому лидеру необходимо урезать обязательства перед Киевом и вывести Штаты из конфликта.

Ранее сообщалось, что Европа столкнулась со сложностями при наращивании военного потенциала.