В Волоколамске завели дело на полицейского, который переехал человека, лежавшего на дороге

В Волоколамске завели уголовное дело на сотрудника полиции, который переехал человека, лежавшего на дороге. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Подмосковью.

По данным ведомства, утром шестого октября помощник участкового ОМВД РФ по городскому округу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода. Потерпевший скончался на месте в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Совершив наезд, полицейский скрылся, но был задержан по горячим следам. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.

Ранее сообщалось, что сотрудник полиции переехал лежащего на дороге мужчину, скрылся, но позднее вернулся на место аварии и вызвал экстренные службы. После случившегося мужчина был уволен из органов внутренних дел.