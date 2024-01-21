Украинские ВС не ввозят истребители F-16 и новые ракеты для ПВО на территорию своей страны из-за страха, что они станут легкой мишенью для российских военных. Соответствующее заявление сделал представитель командования ВСУ Юрий Игнат в беседе с местными СМИ.

Военный указал на то, что ввезенное оружие нужно будет где-то хранить до использования, а конкретное место будет достаточно скоро раскрыто российской разведкой. По словам Игната, это касается и западных истребителей. К их завозу все готово, но украинские ВС не берут их, так как они будут слишком хорошей мишенью для ВС РФ, заявил он.

Представитель также добавил, что сейчас на территории его страны продолжается создание условий для применения данных самолетов: пилоты и обслуживающий персонал проходят обучение, идет постройка аэродромов. Игнат заявил, что пока ведется данная подготовка, F-16 будут отремонтированы и модернизированы.

Ранее полковник Райснер заявил, что истощение ВСУ может стать причиной для масштабного прорыва со стороны российских ВС.