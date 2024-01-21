По словам полковника Австрии Маркуса Райснера, украинская армия истощается в связи с активными наступлениями Вооруженных Сил РФ, что может закончиться масштабным прорывом. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что в стратегическом, оперативном и тактическом уровне Незалежная находится в обороне, а наша страна - в наступлении.

По мнению австрийского военного, российская армия способна проводить наступление на многих направлениях фронта посредством укрепления ОПК.