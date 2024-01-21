Австрийский полковник Райснер заявил, что истощение украинской армии может привести к масштабному прорыву армии РФ

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам полковника Австрии Маркуса Райснера, украинская армия истощается в связи с активными наступлениями Вооруженных Сил РФ, что может закончиться масштабным прорывом. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что в стратегическом, оперативном и тактическом уровне Незалежная находится в обороне, а наша страна - в наступлении.

По мнению австрийского военного, российская армия способна проводить наступление на многих направлениях фронта посредством укрепления ОПК. 

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