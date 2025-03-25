В жилом доме под Ростовом прогремел взрыв

В трехэтажном доме, расположенном в поселке Верхнетемерницком Аксайского района Ростовской области, произошел мощный взрыв. Об этом сообщили в региональном департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ДПЧС РО). По предварительным данным, один человек получил травмы.

Сообщение о взрыве поступило в Единый диспетчерский центр (ЕДДС) Аксайского района в 03:20 мск.

Пострадавшим оказался 23-летний мужчина, который был госпитализирован с ожогами первой степени. Кроме того, в результате взрыва были повреждены двери в пяти квартирах.

Предварительное расследование показало, что взрыв не возник в результате утечки газа. Сейчас специалисты продолжают устанавливать истинные причины происшествия и работать на месте инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону произошел пожар в торговом центре «Галерея Астор». Огонь перекинулся на соседнее жилое здание. Пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.