«Вблизи портов может быть небезопасно»: эксперт по туризму рассказал, стоит ли ехать в Крым

После атаки на Крымский мост многие граждане задумались о том, безопасно ли отдыхать в Крыму. Некоторые посчитали, что стоит подобрать другое место для летнего отдыха и уже отказались от поездки, а кто-то все равно уверенно покупает билеты по этому направлению.

Путешественник и эксперт по туризму Алексей Балясников рассказал, как обстоят дела на полуострове и как обстрел Крымского моста повлиял на туристическую отрасль.

«Обычные городские пляжи вдали от порта, где нет военных, безопасны и спокойны. К тому же здесь довольно низкие цены на гостиницы и питание. Поэтому для тех, кто приедет, отдых будет комфортным», — рассказал Балясников в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом эксперт признает, что ситуация с Крымским мостом беспокоит туристов. Поэтому он не призывает ехать на отдых в Крым, а поясняет гостям города, как обезопасить себя, если они хотят здесь отдохнуть.

«Самый безопасный маршрут — это ЖД-пути из материковой части России. Но те, кто поедут, должны понимать: вблизи портов и военных объектов может быть небезопасно. В отличие от обычных городских пляжей. Нужно понимать, где и какие объекты расположены, чтобы минимизировать риски», — добавил путешественник.

Также собеседник выразил уверенность, что в случае каких-либо происшествий власти сработают профессионально: позаботятся о снабжении, организуют паромы и переправы.

Ранее мы рассказывали, как удар по Крымскому мосту повлиял на туристический поток.