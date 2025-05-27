Верховный суд предложил изменить подход к наказаниям за наркотики

Российский Верховный суд выступил с инициативой пересмотра системы наказаний за приобретение и хранение наркотических веществ без намерения их дальнейшей реализации. Целью является создание условий для более частого назначения наркозависимым лечения вместо отбывания срока в колонии. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Уголовный кодекс РФ, был представлен на рассмотрение Пленуму Верховного суда.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что последние два десятилетия законодательные изменения были направлены на ужесточение ответственности за преступления, связанные с наркотиками, включая усиление санкций.

Однако анализ судебной практики, проведенный Верховным судом РФ, указывает на необходимость более сбалансированного подхода при определении мер ответственности, особенно в случаях, не связанных со сбытом наркотиков.

В Верховном суде подчеркивают, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков без цели сбыта, зачастую совершаются лицами, страдающими наркотической зависимостью. Предоставление им возможности пройти лечение от наркомании рассматривается как важный инструмент ресоциализации и предотвращения повторных преступлений.

В частности, предлагается исключить возможность лишения свободы за первичное незаконное приобретение, хранение или изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта, а также за незаконное культивирование наркосодержащих растений и подделку рецептов на наркотические вещества.

Эти деяния относятся к категории преступлений небольшой тяжести, и в случае назначения наказания, не связанного с лишением свободы, суд сможет обязать осужденных пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Верховный суд также напомнил, что заключение под стражу в России допустимо только в случаях, когда за преступление предусмотрено лишение свободы, о чем говорится в дополнениях к постановлению «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения».

Ранее сообщалось, что ФБР возобновит расследование о наркотиках в Белом доме.