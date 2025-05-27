ФБР возобновит расследование о наркотиках в Белом доме
ФБР вернется к делу о наркотиках, найденных в Белом доме
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Американское Федеральное бюро расследований решило вернуться к рассмотрению обстоятельств обнаружения наркотических веществ в Белом доме, инцидент произошел в июле минувшего года. Информацию об этом обнародовал руководитель ведомства Дэн Бонджино в своем аккаунте в социальной сети X.
Согласно заявлению Бонджино, помимо дела о наркотиках, ФБР возобновит изучение обстоятельств взрыва трубопровода в Колумбии и факта утечки информации по делу Доббса из Верховного суда.
Следует напомнить, что о находке, предположительно, кокаина в Белом доме стало известно 4 июля. В тот период Дональд Трамп высказал предположение о возможной причастности к инциденту действующего президента Джо Байдена или его сына Хантера.
Американские СМИ сообщали, что Хантер Байден, чье имя ранее связывалось с наркотическими скандалами, посещал Белый дом незадолго до обнаружения подозрительного вещества.
Ранее сообщалось, что администрация Трампа запросила 20 тыс. военных для борьбы с мигрантами на границе.