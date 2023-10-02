«Вины водителя в этом нет»: какую компенсацию получат родители детей, попавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

В городском округе Щелково в ДТП попал автобус, который перевозил 30 детей. Об этом сообщили в МВД.

По предварительной информации, 70-летнему водителю, который перевозил школьников, неожиданно стало плохо. Он не справился с управлением.

Как рассказал адвокат Владимир Постанюк, оснований для возбуждения уголовного дела в этой ситуации нет ввиду отсутствия серьезного вреда здоровью пассажиров, однако родители детей могут рассчитывать на компенсацию морального вреда.

«Ответчиком в данном случае выступит образовательная организация, а также, если такой имеется, подрядчик, осуществлявший выполнение задач по перевозке несовершеннолетних пассажиров. Но размер компенсации морального вреда, учитывая отсутствие погибших и раненых среди школьников, вряд ли будет значительным», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К тому же, уточнил собеседник, речь идет о непредвиденных обстоятельствах.

«Плохо может стать любому человеку, вины водителя в этом нет, а то, что образовательная организация или подрядчик выпустили в рейс автобус с больным водителем, нужно еще доказать, и сделать это достаточно сложно», — отметил юрист.

Ранее выяснилось, кто ответит за ДТП со школьниками в Подмосковье.