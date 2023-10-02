Могут быть проблемы: выяснилось, кто ответит за ДТП со школьниками в Подмосковье

В районе села Трубино Московской области (городской округ Щелково) опрокинулся школьный автобус, в салоне которого находились 30 детей, сообщила пресс-служба областного МВД.

По предварительной информации, 70-летнему водителю стало плохо за рулем. К счастью, обошлось без пострадавших. Поэтому, как рассказал адвокат Владимир Постанюк, в разряд уголовных это дело не попадет.

«Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств наступает при неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью человека», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Впрочем, у компании-перевозчика все же могут быть некоторые проблемы, подчеркнул Постанюк.

«Если будет установлено, что ДТП произошло не по вине самого водителя, то к ответственности могут привлечь должностных лиц, допустивших поездку школьников на автобусе с человеком, испытывающим проблемы со здоровьем», — подчеркнул собеседник.

Ранее мы сообщали о том, что опрокинувшийся в Подмосковье автобус с 30 детьми принадлежал частной компании.