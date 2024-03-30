Вице-канцлер ФРГ Хабек предрек украинскому конфликту несчастливый конец

Нет никакой надежды на то, что конфликт на Украине закончится «счастливым концом». Об этом заявил заместитель немецкого канцлера Роберт Хабек. Он выступил с видеообращением, которое затем было выложено в социальной сети Х.

По его утверждению, ему самому горько и больно делать такие заявления, но военные действия на украинской территории быстро не прекратятся. Их завершение принесет новое разочарование.

«Не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», - предупредил он.

Хабек также указал, что он сам против заморозки конфликта. По его мнению, подобное решение может принимать только сама Украина.

Ранее канцлер ФРГ Шольц публично заявил, что его страна помогает Киеву ради собственной безопасности. Его правительство борется за справедливый мир. Оно выступает за то, чтобы в мире восстановилась свобода и справедливость.