Канцлер Шольц: ФРГ поддерживает Украину ради собственной безопасности
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Немецкий лидер Олаф Шольц обвинил российского президента Путина в том, что он нарушил принцип незыблемости границ путем применения силы. Германия, по его словам, стремится вернуть этому принципу прежнее значение. Его утверждение привел ТАСС.
По словам канцлера, РФ нарушила международное право, противопоставив ему насилие. Европа стремится к миру, и этот мир невозможен без свободы и без справедливости. В то же время Владимир Путин вторгся на чужую территорию.
«Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», - указал он.
Шольц считает, что право обязательно победит грубую силу. Именно этот принцип ставится необходимым условием при достижении мира.
Ранее глава одной из партийных фракций в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что именно Шольц предотвратил ядерную войну. Он якобы уговорил китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Путина, чтобы тот отказался от любых попыток нанести удар по Украине с применением ядерного оружия.