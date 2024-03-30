Канцлер Шольц: ФРГ поддерживает Украину ради собственной безопасности

Немецкий лидер Олаф Шольц обвинил российского президента Путина в том, что он нарушил принцип незыблемости границ путем применения силы. Германия, по его словам, стремится вернуть этому принципу прежнее значение. Его утверждение привел ТАСС .

По словам канцлера, РФ нарушила международное право, противопоставив ему насилие. Европа стремится к миру, и этот мир невозможен без свободы и без справедливости. В то же время Владимир Путин вторгся на чужую территорию.

«Мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир - так долго, сколько это потребуется. Мы делаем это также ради нас, ради нашей безопасности», - указал он.

Шольц считает, что право обязательно победит грубую силу. Именно этот принцип ставится необходимым условием при достижении мира.

Ранее глава одной из партийных фракций в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что именно Шольц предотвратил ядерную войну. Он якобы уговорил китайского лидера Си Цзиньпина повлиять на Путина, чтобы тот отказался от любых попыток нанести удар по Украине с применением ядерного оружия.