Власти Оренбургской области предупредили о риске подтопления еще более 2000 домов

В течение ближайших суток, на территории 35 населенных пунктов, расположенных в Оренбургской области, может быть подтоплено еще более двух тысяч жилых домов и почти две с половиной тысячи приусадебных участков. В опасности находятся дома и участки, расположенные в десятке местных городских округов. Соответствующее предупреждение было опубликовано региональными властями, передает информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что 9 апреля прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урале и Самаре в пределах 40 сантиметров.

Всего в восточной области региона водами из-за паводков было подтоплено свыше десятка населенных пунктов, в центральной зоне — почти 20, а в западной части — 25.

Ранее сообщалось о том, что 8 апреля уровень воды в реке Урал в частично затопленном Орске впервые упал за последние несколько дней.