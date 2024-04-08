В Орске впервые за последние дни упал уровень реки Урал

Уровень реки Урал в частично затопленном Орске на утро понедельника впервые упал — на 9 сантиметров — и составляет сейчас 963 сантиметра, сообщили в правительстве Оренбургской области.

При этом в целом в ряде районов области уровень водоемов поднялся от 8 до 30 сантиметров.

В Оренбургской области наблюдается самая тяжелая ситуация с паводком. Здесь действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Сообщалось, что пик паводка в Оренбургской области ожидается к среде, 10 апреля.

Риск паводков сохраняется и в других регионах страны. Так, в Самарской области из зоны подтопления было эвакуировано более 800 человек.