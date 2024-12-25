Власти ввели режим ЧС регионального масштаба на Кубани из-за крушения танкеров

Власти Краснодарского края приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации на региональном уровне из-за негативных последствий крушения танкеров, поскольку обстановка в регионе продолжает оставаться сложной. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что выбросы нефтепродуктов на побережье Анапы и Темрюка продолжаются и задерживаются. Первоначально эксперты предполагали, что большая часть мазута останется на дне Черного моря, что облегчило бы его сбор в водах.

Однако с повышением температуры воздуха нефтепродукты поднимаются на поверхность, и в конечном счете оказываются на пляжах.

Как передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, из затонувших танкеров в Керченском проливе вытекло около 3750 тонн мазута.

Ранее сообщалось, что во время ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкерами «Волгонефть» сотрудники МЧС России и неравнодушные граждане собрали около 100 тонн нефтепродуктов.