На Кубани после ЧП с танкерами собрали около 100 тонн нефтепродуктов

Во время ликвидации последствий чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкерами «Волгонефть» сотрудники МЧС России и неравнодушные граждане собрали около 100 тонн нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

Отмечается, что специалисты расчистила более 10 км береговой линии. Работы продолжаются в круглосуточном режиме. В них задействовано более 5 тыс. человек, в которых в том числе экологи и военные.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть-212» потерпели крушение недалеко от Керченского пролива. Они перевозили более 4,3 тыс. тонн мазута. Как сообщало МЧС, в этот день в регионе был шторм – мощность волн достигала 7 баллов.

17 декабря в Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи крушением танкеров. В соцсетях начали появляться видеоролики с пляжей Краснодарского края, которые загрязнены мазутом.

По информации телеграм-канала Baza, после этого инцидента был задержан капитан танкера «Волгонефть-212».