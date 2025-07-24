За три часа над Кубанью, Черным и Азовским морями сбит 21 вражеских беспилотник

В вечернее время 23 июля системы противовоздушной обороны Вооружённых сил Российской Федерации успешно перехватили 21 беспилотный летательный аппарат в воздушном пространстве Краснодарского края, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, в период с 20:40 до 23:50 по московскому времени были уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты.

«Из 21 дрона десять было сбито над акваторией Чёрного моря, девять — над акваторией Азовского моря, два — над Краснодарским краем», — приводится в сводке Минобороны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что илы противовоздушной обороны Минобороны России успешно перехватили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата противника, которые направлялись в сторону столицы.