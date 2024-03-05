«Военная хроника» раскрыла детали уничтожения пусковой установки HIMARS

В уничтожении американской пусковой установки РСЗО HIMARS есть несколько показательных моментов, отмечает канал «Военная хроника».

Появившееся видео подрыва установки говорит о том, что она, предположительно, была уничтожена аэробаллистической ракетой «Искандер» или новейшим реактивным снарядом «Торнадо-С».

Установку накрыли в районе Никаноровки в ДНР, менее чем в 40 км от линии боевого соприкосновения. Это подтверждает, что ВСУ все чаще используют РСЗО как дальнобойную артиллерию для сдерживания наступления российской армии на Авдеевском направлении.

Также в материале отмечается, что удар по установке пришелся, когда его явно не ждали.

Всего, согласно открытым данным, Украина получила 20 установок HIMARS. В настоящее время подтверждено уничтожение трех и повреждение двух установок. В реальности цифра может быть больше, поскольку не все удары «Искандеров» и «Торнадо» афишируются.

В конце февраля координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал об уничтожении стоянки РСЗО HIMARS в Николаевской области.