Военные инженеры из группы «Север» развернули понтонный мост на реке в Курской области, на границе, чтобы обеспечить передвижение как военной, так и гражданской техники, сообщил РЕН ТВ.

Солдаты провели осмотр берегов реки на предмет мин и взрывных устройств, а также проверили ландшафт на проходимость для техники и обследовали дно водоема.

Каждый элемент моста способен выдерживать до 20 тонн, а при соединении элементов этот показатель увеличивается в зависимости от их количества. Таким образом, три соединенных звена переправы могут выдерживать до 60 тонн, что позволяет переправлять любые танки.

Строительство моста было подвержено риску обстрела со стороны украинских военнослужащих, использующих артиллерию, минометы и FPV-дроны, однако такое положение дел обеспечивает безопасность транспортировки военной техники, поскольку понтоны не привязаны к фиксированным местам и могут менять свою позицию.

Ранее сообщалось, что украинские вооруженные силы (ВСУ) не нашли следов северокорейских военнослужащих в Курской области