Военный эксперт Земцев объяснил, почему Израиль застало врасплох нападение боевиков ХАМАС

Резонанс мирового масштаба вызвало нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Военный эксперт Андрей Земцев рассказал, почему одну из наиболее подготовленных армий мира застали врасплох и какое влияние окажет обострение конфликта на расстановку сил в мире. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, самую укрепленную стену высотой семь метров, с датчиками движения, пулеметами дистанционного управления и колючей проволокой боевики прорвали за считанные минуты. К такой мощной атаке оказались не готовы ни военные, ни спецслужбы, поскольку не было ни одного сигнала от разведки о возможном нападении.

Эксперт добавил, что не сработала и созданная Израилем сеть электронного перехвата, датчиков и информаторов по всей территории сектора Газа. В итоге палестинцы собрали достаточный арсенал из дешевых, но очень эффективных ракет и дронов, которые были выпущены одновременно с целью перегрузки израильской ПВО.

По его мнению, у многих палестинцев было обнаружено оружие США, проданное украинской армией.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».