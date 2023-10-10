«Если кто-то спасется, это будет чудо»: почему Израиль жертвует заложниками ради борьбы с ХАМАС

Несмотря на обещание ХАМАС убивать по заложнику за каждую атаку их позиций, Израиль продолжает обстреливать сектор Газа, а также готовится к масштабной наземной операции. О причинах такого решения нам рассказал политолог Вадим Сипров.

Гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» считает, что людей, попавших в руки ХАМАС, вызволить уже попросту не удастся. Это понимают в Тель-Авиве, а потому просто продолжают двигаться к поставленной цели.

«Большая часть гражданских заложников, а также пленных военнослужащих ЦАХАЛ, скорее всего, будет уничтожена террористами. Если кто-то спасется, это будет чудо. Конфликт дошел до того уровня, когда всех заложников и пленных можно сразу записывать в потери», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дело в том, добавил собеседник, что армия Израиля начала борьбу с противником без какого-либо плана. Остановить уже запущенный механизм крайне сложно, как и перестроить тактику стартовавшей операции. Для этого необходимо время, которое сейчас играет на руку преступникам. Нынешняя ситуация не позволит выполнить требование ХАМАС и перестроить характер противодействия террористам, а израильским спецслужбам не удастся так быстро установить местоположение заложников и освободить их.

«Единственным вариантом было бы прекращение огня и обмен всех на всех. Тогда большая часть захваченных боевиками людей могла бы выжить, но такой сценарий вижу скорее фантастическим», — заключил Сипров.

Ранее стало известно, чего добиваются террористы ХАМАС.