Украинские военнослужащие в первую очередь начинают бить по медработникам и журналистам. Это происходит в том случае, если противник рассмотрит их опознавательные знаки. Об этом рассказал военнослужащий, который носит позывной Санта. Его слова привел ТАСС.

Военный медик служит в 374-м отдельном батальоне связи. По его словам, медработники стараются на передовой ничем не выделять себя. То же самое делает и пресса.

«Потому что если птица срисует, что ты медик, постараются размотать, ведь потеря медика для подразделения означает увеличение санитарных потерь», — указал он.

Красный крест, по его мнению, не должен бросаться в глаза во фронтовой полосе. Он должен сливаться с формой, если нашит на нее. Этот символ также не наносится на машины, которые предназначены для эвакуации раненых.

Ранее сообщалось о подвиге российского разведчика, который сумел в одиночку захватить неприятельский опорный пункт. Вслед за этим он три недели самостоятельно удерживал отбитую у врага позицию, поскольку его не могли эвакуировать либо прийти на помощь.