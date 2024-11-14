Питавшийся одним луком разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ

Разведчик-сапер российской армии Закарья Алиев, про которого мы ранее рассказывали, что он питался три недели одним луком, отбивая в одиночку на Запорожском направлении атаки ВСУ, рассказал в беседе с РИА Новости, как самоотверженно оборонял взятый российской штурмовой группой вражеский опорный пункт.

На уточняющий вопрос журналистов, сколько по времени он без чьей-либо помощи держал оборону опорника, разведчик ответил: «Три недели».

«Свои не могли ко мне подойти, так как они знали, что я позицию захватил и ее окружили минометами, танками, артиллерией. Там невозможно было подойти. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие», — поведал Алиев.

Помимо прочего, разведчик рассказал агентству, поскольку все подступы к нему простреливались боевиками ВСУ, эвакуационная группа долгое время не могла прийти к нему на помощь и эвакуировать.

Ранее стало известно, что российский разведчик Закарья Алиев три недели оборонял в одиночку опорный пункт, питаясь лишь луком. И снял происходящее не видео.