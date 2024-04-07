МВД обратилось к водителям после воскресного расстрела полицейских под Москвой

Вечером в воскресенье, 7 апреля, сотрудники полиции на задании на границе подмосковных городов Фряново и Черноголовки в входе оперативно-розыскных мероприятий подкараулили двух закладчиков наркотика мефедрона весом порядка 2 кг. При задержании они попали под огонь преступников. Один полицейский погиб на месте. Другой оперативник был доставлен в больницу и находится сейчас в реанимационном отделении.

МВД России обратилось к водителям с просьбой предоставить записи видеорегистраторов, сделанные в подмосковном городском округе Черноголовка Московской области, сообщила в аккаунте ведомства в соцсетях его официальный представитель Ирина Волк.

«С целью содействия оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемого в убийстве полицейского сотрудники МУ МВД России «Щелковское» просят водителей автомобилей, оборудованных видеорегистраторами, которые 7 апреля в период времени с 14:39 мск до 15:30 мск находились на участке дороги от города Черноголовка до деревни Ботово и в обратном направлении, предоставить свои видеозаписи», — пояснила Волк.

Она отметила, что данные записи помогут быстрее найти и задержать преступников.

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