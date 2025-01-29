Торопец вновь под ударом ВСУ: шесть БПЛА сбиты над Тверской областью

Силами противовоздушной обороны уничтожены шесть БПЛА над Тверской областью. Об этом в своем аккаунте написал губернатор региона Игорь Руденя.

Сообщается, что беспилотники врага были сбиты неподалеку от города Торопец, который ранее уже подвергался атаке ВСУ.

Как отметил Руденя, ПВО сработала на опережение, ликвидировав в небе авиатехнику противника. В ходе атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.

Напомним, в сентябре прошлого года ночью в Торопце были зафиксированы серия мощных взрывов после атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков вражеских дронов возник пожар. Губернатором региона Игорем Руденей была объявлена экстренная эвакуация местного населения.

Ранее сообщалось, что жители Торопца сравнили взрывы после атаки ВСУ с ядерным грибом.