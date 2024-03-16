Вражеские БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ под Самарой

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона, причиной пожара стала атака беспилотных летательных аппаратов. Помимо Сызрани, врагом был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

«БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. Возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — сообщил Азаров.

Глава Самарской области добавил, что пострадавших в ходе инцидентов на НПЗ не зафиксировано.

Ранее мы писали, что рано утром в субботу, 16 марта, под Самарой загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод, персонал был экстренно эвакуирован.