Вражеские БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ под Самарой
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о причинах утреннего возгорания Сызранского нефтеперерабатывающего завода.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона, причиной пожара стала атака беспилотных летательных аппаратов. Помимо Сызрани, врагом был атакован Новокуйбышевский НПЗ.
«БПЛА атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. Возник пожар на установке по переработке нефтепродуктов», — сообщил Азаров.
Глава Самарской области добавил, что пострадавших в ходе инцидентов на НПЗ не зафиксировано.
Ранее мы писали, что рано утром в субботу, 16 марта, под Самарой загорелся Сызранский нефтеперерабатывающий завод, персонал был экстренно эвакуирован.