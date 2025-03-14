Эксперт объяснил, зачем ВСУ атаковали Москву самодельными дронами

Член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru объяснил , зачем ВСУ предприняли попытку атаки, запустив дроны на Москву.

Эксперт отметил, что на столицу пустили небольшое количество беспилотников, которые в итоге не достигли цели. По мнению Кондратьева, это нужно было ВСУ для проверки брешей в системе безопасности. Таким образом противник проверял, насколько хорошо работает российские системы ПВО.

«Здесь можно сделать вывод, что когда в нападении участвует малое количество беспилотников, то они могут отрабатывать новые тактические приемы. То есть, фактически, искать дырки в нашей обороне», — рассказал эксперт.

Специалист также отметил, что БПЛА могли запускать не украинские военные, а диверсанты прямо с территории России. Однако это лишь предположение эксперта.

Ранее сообщалось, что в Московской области произошел налет украинских дронов. По результатам удара БПЛА ВСУ пострадали и скончались ВСУ.