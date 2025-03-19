При атаке на Белгородскую область была уничтожена украинская бронетехника

Утром 18 марта украинские формирования пытались вторгнуться на территорию Белгородской области. В общей сложности противник предпринял пять атак. Были задействованы до 200 человек пехоты и 29 единиц военной техники.

Используя FPV-дроны, ВС РФ нанесли удары по украинской бронетехнике. В результате были поражены БМП M2A2 Bradley ODS-SA, БМП-1ТС с модулем «Спис», ИМР-2 и Wisent 1MC. Кадры бронетехники опубликовал телеграм-канал «Военный обозреватель». Ранее эту технику украинские боевики использовали в Курской области.

Целью вторжения в Белгородскую область было создание новой точки напряжения для российской армии. Но российские военные успешно отразили удары врага, благодаря чему пересечения государственной границы России не было допущено.

Ранее сообщалось о том, что ВС России отразили попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.