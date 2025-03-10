В Курской области украинская оборона не выдержала натиска. Солдаты ВСУ массово сдаются в плен, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации, полученной от российских военных, подразделения ВСУ, оставившие позиции в северной части Суджанского района, были переброшены в Казачью Локню, ставшую транзитным пунктом перед отступлением в Суджу. Численность украинских войск в Судже сократилась до менее чем 3 тыс. человек после отвода сил с севера и юга.

Освобождено село Малая Локня, где ранее находилась женская колония. Также российскими войсками взяты под контроль хутора Правда, Косица, Кубаткин и Ивашковское, где, по некоторым данным, украинские солдаты сдались.

В Судже продолжаются бои вдоль Строительной улицы при участии 11-й бригады. Поселок Мирный и большая часть Махновки находятся под контролем российских сил.

В Казачьей Локне 106-я бригада ведет бои в северной части села. Южнее Суджи морские пехотинцы из 810-й бригады пытаются закрепиться на стратегической высоте в районе Гончаровки.

Как сообщила газета The New York Times, ссылающаяся на украинских военных и американского чиновника, отсутствие обмена разведданными с США серьезно ослабляет позиции ВСУ в Курской области, лишая их возможности эффективно противостоять российскому наступлению.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 32 населенных пункта в курском приграничье.