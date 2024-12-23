Подразделения военного формирования «Восток» установили контроль над населенным пунктом Сторожевое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, Вооруженные силы РФ нанесли удары по военным аэродромам и складам ударных дронов ВСУ. В зоне ответственности Восточной группировки ВС РФ украинская армия понесла потери до 155 военнослужащих.

На протяжении суток в зоне группировки войск «Центр» украинские силы потеряли до 610 военнослужащих и два танка. Также в результате действий группировки «Юг» украинская армия понесла потери до 400 человек за сутки.

За один день в зоне ответственности группировки «Запад» ВС Украины потеряли более 400 военнослужащих. В результате операций группировок «Север» и «Днепр» украинские силы в течение суток утратили до 95 бойцов. Средства противовоздушной обороны сбили 14 беспилотников за аналогичный период.

Ранее сообщалось, что ВС РФ находятся в 3 км от крупнейшего угольного предприятия Украины.