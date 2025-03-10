С 6 августа прошлого года, когда произошло нападение боевиков ВСУ на российскую территорию, расположенную у границы, российские военные установили контроль над 32 населенными пунктами в Курской области. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию, предоставленную Министерством обороны Российской Федерации.

В сентябре 2024 года было освобождено 12 населенных пунктов. Среди них: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, 10-й Октябрь, Гордеевка, Краснооктябрьское, Викторовка, Внезапное, Обуховка, Снагость.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в декабре 2024 года были освобождены от противника Плехово, Новоивановка, Дарьино.

В начале года российские военные освободили 63,2% территории Курской области, которая была под контролем Вооруженных сил Украины. Всего освобожден 801 кв. км из 1268 кв. км.

За две недели января группировка «Север» освободила четыре населенных пункта: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое, а также Николаево-Дарьино.

В феврале удалось вернуть контроль над населенными пунктами Орловка, Никольский, Погребки, Новая Сорочина, а также Свердликово.

Буквально накануне, 8 и 9 марта, части группировки «Север» установили контроль над семью населенными пунктами: Косицей, Лебедевкой, Малой Локней, Черкасским Поречным, Николаевкой, Викторовкой и Старой Сорочкиной.

Ранее сообщалось, что российские военные установили контроль над промзоной на окраине Суджи.