ВСУ при отступлении «подарили» войскам РФ лучшие образцы западной техники
Forbes: ВСУ в Курской области оставили наилучшие образцы своего вооружения
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Обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes сообщил, что отступающие подразделения украинской армии в Курской области «подарили» российским военным ценные образцы западного вооружения.
В материале подчеркивается, что, не имея возможности эвакуировать тяжелую технику, ВСУ оставили ее на поле боя, фактически передав в руки противника.
В качестве трофеев российской армии достались наиболее современные и мощные образцы вооружения, ранее принадлежавшие элитным украинским бригадам.
В частности, Экс упоминает, что среди брошенной техники были американские танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M-777.
Ранее сообщалось, что в церкви Черкасского Поречного обнаружили много тел убитых ВСУ жителей села.