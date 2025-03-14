Обозреватель Дэвид Экс в своей статье для Forbes сообщил , что отступающие подразделения украинской армии в Курской области «подарили» российским военным ценные образцы западного вооружения.

В материале подчеркивается, что, не имея возможности эвакуировать тяжелую технику, ВСУ оставили ее на поле боя, фактически передав в руки противника.

В качестве трофеев российской армии достались наиболее современные и мощные образцы вооружения, ранее принадлежавшие элитным украинским бригадам.

В частности, Экс упоминает, что среди брошенной техники были американские танки M-1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M-777.

Ранее сообщалось, что в церкви Черкасского Поречного обнаружили много тел убитых ВСУ жителей села.