В ходе спецоперации, проводимой российскими военными, были найдены тела пожилых людей в возрасте, которые были убиты в церкви Воздвижения Креста Господня в селе Черкасское Поречное Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе операции, проведенной 9 марта, силы группировки «Север» Вооруженных сил Российской Федерации освободили населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица, расположенные в Курской области.

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, в Черкасском Поречном украинские военные оборудовали свой наблюдательный пункт в церкви Воздвижения Креста Господня. После того как опорный пункт был захвачен, украинские военные покинули свои позиции, оставив там раненых «побратимов».

«В Церкви Воздвижения Креста Господня военнослужащие 30-го мотострелкового полка обнаружили тела убитых украинскими фашистами пожилых жителей Черкасского Поречного», — говорится в сообщении.

Также в находящемся неподалеку от храма жилом доме было найдено тело убитого боевиками инвалида, добавили в Минобороны.

Утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.