Зеленский нарушил пасхальное перемирие

Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, Вооруженные силы Украины нарушают объявленное президентом РФ перемирие.

Уже с 18:00 мск субботы, 19 апреля, украинская армия начала наносить удары по мирным городам Херсонской области.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Алешки атаковали с помощью FPV-дронов и минометов. Голая Пристань атаковали беспилотниками-камикадзе. На Каховку сбросили не менее шести беспилотников.

Вместе с тем он отметил, что некоторые украинские военные услышали призыв к миру, так как на некоторых участках отмечается тишина, но, к сожалению, не везде.

Ранее сообщалось о том, что экс-аналитик Пентагона назвал объявленное Путиным перемирие на Пасху беспрецедентным шагом.