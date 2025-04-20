Зеленский нарушил пасхальное перемирие
ВСУ нарушили пасхальное перемирие ударами по Херсонской области
Фото: [flickr.com]
Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, Вооруженные силы Украины нарушают объявленное президентом РФ перемирие.
Уже с 18:00 мск субботы, 19 апреля, украинская армия начала наносить удары по мирным городам Херсонской области.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Алешки атаковали с помощью FPV-дронов и минометов. Голая Пристань атаковали беспилотниками-камикадзе. На Каховку сбросили не менее шести беспилотников.
Вместе с тем он отметил, что некоторые украинские военные услышали призыв к миру, так как на некоторых участках отмечается тишина, но, к сожалению, не везде.
Ранее сообщалось о том, что экс-аналитик Пентагона назвал объявленное Путиным перемирие на Пасху беспрецедентным шагом.