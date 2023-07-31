Второй и третий классы пожарной опасности ожидаются в Подмосковье в начале августа

Сегодня на всей территории Подмосковья прогнозируется второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе областного Комитета лесного хозяйства.

Завтра, 1 августа, лесопожарная обстановка будет такой же, уточнили в ведомстве. При этом на территории Бородинского лесничества класс пожарной опасности опустится до первого.

В среду, 2 августа, на большей части территории Подмосковья прогнозируется третий класс пожарной опасности. Второй класс сохранится только в Ступинском лесничестве.

В ближайшие дни в Московской области ожидается солнечная без осадков погода. Воздух прогреется до плюс двадцати семи градусов.

В Комитете лесного хозяйства региона добавили, что за последние три дня в Подмосковье не произошло ни одного природного пожара.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в городском округе Люберцы.