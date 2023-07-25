Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах

Расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к 31 октября следующего года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона проверил ход работ и пообщался с местными жителями. Он рассказал, как будут очищать озеро, чтобы оно имело более продолжительный горизонт жизни. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Это место легендарное, очень многих объединяет. <…> Конечно, для жителей будет несколько непривычно один год — приходишь на озеро, а воды нет. Но очень важно убрать большой объем ила», — подчеркнул губернатор.

По словам специалистов, указал Андрей Воробьев, водоем наполнится уже в первый паводок. Тогда в озеро вернется живность из русла выше по течению. Губернатор отметил, что все работы проходят максимально аккуратно и бережно по отношению к природе, чтобы сохранить уникальную экосистему.

Фото: [ Константин Семенец ]

Первый этап расчистки завершится до конца октября. В порядок будет приведено русло Македонки. Во время второго этапа состоится расчистка самого Малаховского озера и спуска к водоему, а также рекультивация нарушенных участков.

Как указал, в свою очередь, министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов, Малаховское озеро является непростым объектом. В водоеме, по его словам, очень много донных отложений — порядка 146 тысяч квадратных метров. В настоящее время вывезено около трех тысяч кубов донника. Глава областного Минэкологии подчеркнул, что работы проводит опытный подрядчик, который уже осуществлял очистку проточных водоемов на территории региона.

Фото: [ Константин Семенец ]

Площадь Малаховского озера составляет свыше четырнадцати гектаров. Водоем является одним из любимых мест отдыха жителей и гостей Люберец. За долгие годы в озере скопился ил и мусор. Отмечается, что после очистки на прилегающей территории будут установлены водоохранные знаки.

Ранее в этот день губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ с годовщиной ее образования.