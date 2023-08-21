Выяснилось, кто понесет ответственность за инцидент со шприцем в каршеринге
Адвокат Нефедовский раскрыл, чем обернется история с уколовшейся девочкой в Москве
Фото: [freepik.com]
Шприц с неизвестной жидкостью вонзился в ногу 10-летней пассажирке каршеринга в Крылатском районе Москвы. Об этом пишет SHOT.
Укололась до крови
По данным источника, школьница ехала с отцом в торгово-развлекательный центр, но когда выходила из машины, почувствовала резкий укол. Осмотрев сидение, родитель обнаружил там шприц с неизвестной жидкостью.
При этом игла вошла достаточно глубоко, девочка укололась до крови. Сейчас родители водят ее по больницам, чтобы сдать анализы на различные инфекции.
Фото: [freepik.com]
Ждать результатов
Адвокат Геннадий Нефедовский отметил: чтобы говорить о степени ответственности для лиц, виновных в этом происшествии, необходимо дождаться результата экспертизы, выяснить, какое именно вещество находилось в шприце.
«Также необходимо дождаться результата медицинских анализов девочки, чтобы понять, какой тяжести ее здоровью был причинен вред», — уточнил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [Владимир Баранов/ТАСС]
Небезопасные услуги
После этого, продолжил собеседник, будет понятно, по каким статьям необходимо возбудить уголовное дело и привлечь виновных.
«Что же касается виновных в этом преступлении, это и сама каршеринговая фирма, которая предоставляет услуги с нарушением безопасности здоровья, и те граждане, которые оставили шприц в автомобиле», — пояснил Нефедовский.
Ранее судимый житель Петербурга угнал авто, угрожая пистолетом водителю каршеринга.