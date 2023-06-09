Ранее судимый житель Петербурга угнал авто, угрожая пистолетом водителю каршеринга

Преступление совершил мужчина, который ранее был судим за подобные злодеяния. Сейчас он разыскивается правоохранительными органами, о чем сообщают «Невские новости»

Деталями угона поделилась местная полиция. По словам правоохранителей, петербуржец угнал каршеринговый автомобиль, при этом пригрозив 19-летнему водителю арендованной машины предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Позже сотрудниками ГИБДД авто было обнаружено на Софийской улице. На нем наблюдались механические повреждения. Подозреваемый находится в розыске. Ранее он уже был осужден за совершения различных преступлений, касающихся кражи, неправомерного завладения авто или другим транспортом без цели хищения, а также нарушения правил ПДД и пользования авто.