Выросло число пострадавших при отравлении в санатории под Красноярском

Количество пострадавших в результате отравления в санатории Сосновый бор, расположенном на юге Красноярского края, возросло до 33 человек, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в своем телеграм-канале.

По имеющимся данным, зарегистрированы 33 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие являются взрослыми.

Ранее краевая прокуратура сообщала о массовом отравлении в санатории Сосновый бор, который находится в поселке озеро Тагарское Минусинского района. Обращение за медицинской помощью поступило от 32 человек, из которых пятеро были госпитализированы.

Начато уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Отдыхающие жаловались на резкое ухудшение самочувствия после употребления завтрака. Состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

По информации пресс-службы СК, все постояльцы санатория находятся в пожилом возрасте, и предполагается, что причиной отравления могло стать употребление омлета, в связи с чем следователи изъяли партию яиц.

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в красноярском детсаду.