Причиной отравления 32 человек в санатории под Красноярском могла стать кишечная инфекция

В санатории на озере Тагарское, расположенном в южной части Красноярского края, более тридцати человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от прокуратуры региона.

Как уточнили в надзорном ведомстве, пять человек были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в санатории «Сосновый Бор» у озера Тагарское в Минусинском районе.Предварительно уже установлено, что все отравившиеся ели в местной столовой.

«32 отдыхающих из санатория „Сосновый Бор“ у озера Тагарское в Минусинском районе Красноярского края обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления, 5 госпитализированы», — сообщили в прокуратуре.

В свою очередь, в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что по факту отравления заведено уголовное производство.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья). Кушали омлет, все [в возрасте] 60 плюс. Почувствовали себя плохо сегодня. Тошнота, головокружение, повышенная температура», — сказал собеседник агентства.

Территориальный орган Роспотребнадзора объявил о начале эпидемиологического расследования в связи с отравлением. По предварительным данным, причиной недомогания могла стать острая кишечная инфекция.

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