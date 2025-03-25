Взорвавшийся в Махачкале дом не предназначался для проживания

Администрация города сообщила, что жилой дом в Махачкале, где произошел взрыв, официально не был сдан в эксплуатацию и не предназначался для проживания, передает ТАСС.

По данным оперативных служб, недавно взрыв газа спровоцировал пожар в многоэтажке. При взрыве в жилом доме снесло часть этажа. Два человека получили ранения.

Телеграм-канал SHOT сообщил, что, несмотря на отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию, квартиры в новостройках в районе Редукторного парка и недалеко от Каспийского моря активно заселялись жильцами.

Взрывной волной повредило припаркованные рядом автомобили. Хозяйка квартиры, ставшей эпицентром взрыва, госпитализирована в реанимационное отделение. По словам пострадавшей, взрыв произошел сразу после открытия двери. Медики борются за ее жизнь, пишет Mash.

Ранее сообщалось, что в трехэтажном доме, расположенном в поселке Верхнетемерницком Аксайского района Ростовской области, произошел мощный взрыв.