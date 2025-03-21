Взрыв произошел на горящей нефтебазе на Кубани: двое пострадавших

В ночь на пятницу, 21 марта, на территории нефтебазы в Кавказском районе Краснодарского края, где в это время уже бушевал пожар, прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом проинформировали в оперативном штабе региона.

В ходе ликвидации возгорания из-за нарушения герметичности резервуара с огнем произошел взрыв горюче-смазочных материалов, сопровождавшийся выбросом горящей нефти. Это привело к повреждению трех единиц техники.

Также поясняется, что пламя перекинулось на еще один резервуар. Таким образом, территория, охваченная огнем, расширилась с 3750 до 10 тыс. квадратных метров.

«Таким образом, сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров», — говорится в телеграм-канале краевого оперштаба.

В ликвидации возгорания задействованы 456 человек личного состава экстренных служб Краснодарского края и 181 единица специальной техники. Жизни и здоровью работников ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в ночь с четверга на пятницу, 21 марта, Вооруженные силы Украины нанесли удар по газопроводу, расположенному на границе Курской и Сумской областей. Этот трубопровод использовался для транспортировки российского газа в Европу. Фотографии и видеоматериалы, запечатлевшие последствия атаки, активно постятся в российских социальных сетях.