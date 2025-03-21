В ночь с четверга на пятницу, 21 марта, Вооруженные силы Украины нанесли удар по газопроводу, расположенному на границе Курской и Сумской областей. Этот трубопровод использовался для транспортировки российского газа в Европу. Фотографии и видеоматериалы, запечатлевшие последствия атаки, активно распространяются в российских социальных сетях.

На кадрах чудовищной высоты огненный факел, который виден за десятки километров от эпицентра взрыва.

«Украинские боевики подорвали газоизмерительную станцию „Суджа“ в Курской области», — передает Телеграм-канал «Украина.ру».

Поскольку ГТС «Суджа» является энергетическим объектом, можно с уверенностью утверждать, что таким образом Киев фактически сорвал предложенное президентом США Дональдом Трампом «энергетическое перемирие», одобренное российским лидером Владимиром Путиным и киевским главарем Владимиром Зеленским.

Официальной информации по факту подрыва трубы к настоящему времени пока не было.

В октябре 2024 года стало известно, что компания «Газпром» осуществляет поставки газа в Европу через территорию Украины. Объём транзита составляет 42,4 миллиона кубических метров в сутки, и газ поступает на газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области.

Ранее сообщалось, что в Одессе российские дроны-камикадзе атаковали завод «Телекарт». По имеющимся сведениям, на территорию предприятия было совершено не менее пяти атак. В данный момент к Одессе приближается еще одна группа беспилотных летательных аппаратов. После серии взрывов над Одессой поднимаются пламя и столб черного дыма.