Взрывы и пожар нанесли повреждения промышленному объекту в Полтавской области

После взрывов, которые прогремели в Кременчугском районе, загорелся промышленный объект. Об этом сообщил Филипп Пронин, руководитель областной военной администрации, в своем Telegram-канале.

Пронин не стал уточнять, какого именно объекта коснулось это ЧП. Он только заявил, что предприятие находится в Кременчугском районе. На нем раздалось сразу несколько взрывов.

«Под ударом оказался промышленный объект. Это вызвало пожар», - записал он.

На заводе сейчас работает большое количество пожарных. К ликвидации возгорания привлечено 95 человек при поддержке 18 автомашин. Они пытаются потушить охватившее завод пламя.

Полтавская область регулярно попадает под удары со стороны российской армии. Пронину приходится довольно часто говорить о том, что очередной объект на вверенной ему территории понес серьезные повреждения.